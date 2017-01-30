Полицейские выявили незаконную продажу алкоголя и табака в нижегородской кальянной Происшествия

Полицейские выявили незаконную продажу алкоголя и табака в нижегородской кальянной Фото: Скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские выявили незаконную продажу алкоголя и табака в нижегородской кальянной.Как сообщило ГУ МВД по Нижегородской области 2 февраля 2017 года, в ходе рейда в одном из кафе, которое расположено в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, было установлено, что в развлекательном заведении велась продажа алкогольной продукции без специального разрешения, а также приготовление табака, не имеющего акцизных марок. Алкоголь и табак были изъяты.В отношении владельца ООО составлены три протокола: по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ст. 14.17 КоАП РФ (Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).По фактам нарушений ведутся проверки. Отмечается, что за нарушения указанного законодательства предусмотрен штраф в размере до 650 тысяч рублей.