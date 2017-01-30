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Происшествия

Обвиняемый в стрельбе по толпе житель Нижегородской области предстанет перед судом

02 февраля 2017 13:38  [159] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в стрельбе по толпе житель Нижегородской области предстанет перед судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 2 февраля 2017 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый, поссорившись с группой людей, взял из дома заряженный пистолет (гражданское огнестрельное оружие) и несколько раз выстрелил в мужчину. В это время другой мужчина попытался отобрать пистолет у нарушителя, однако ему это не удалось, и обвиняемый также выстрелил ему в голову. После этого огнестрельное ранение получил еще один человек, попытавшийся утихомирить нарушителя порядка.

Выстрелить в четвертого ему не удалось ввиду того, что в пистолете закончились патроны, которых было там не менее шести. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшим были причинены телесные повреждения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п.п. "а, и" УК РФ (покушение на убийство, совершенное лицом в отношении двух и более лиц, из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Дело поступило в Володарский районный суд.

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