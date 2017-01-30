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Общество

Суд оштрафовал МП "Дивеевское ЖКХ" в Нижегородской области за незаконную свалку отходов

02 февраля 2017 14:02  [138] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал МП "Дивеевское ЖКХ" в Нижегородской области за незаконную свалку отходов. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Свалка отходов, частично огороженная забором из бетонных плит, обнаружена в 500 метрах северо-восточнее д. Осиновка. В то время, когда специалисты Росприроднадзора находились рядом с объектом, на свалке экскаватор выкапывал котлован, а также велись работы по извлечению и перемещению грунта. Кроме того, специалисты обнаружили многочисленные очаги задымления без открытого огня.

В ходе административного расследования установлено, что свалка принадлежит Дивеевскому району и находится в безвозмездном пользовании МП "Дивеевское ЖКХ". В пресс-службе уточнили, что свалка не включена в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), а размещение отходов на несанкционированном объекте является нарушением федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". Кроме того, на территории этой свалки запрещается сжигать твердые бытовые отходы и необходимо принимать меры, что бы этого не произошло самопроизвольно.

"Таким образом, "Дивеевское ЖКХ" осуществляло размещение отходов на объекте, не внесенном в ГРОРО. Факт задымления свидетельствует о несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами", - отметили в Росприроднадзоре. За эти правонарушения предусмотрена ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами".

Как юридическое, так и должностное лицо, были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей.

Напомним, что еще в 2010 году МП "Дивеевское ЖКХ" привлекалось в качестве ответчика в суде из-за свалки мусора в Дивеевском районе. Тогда истцом выступала природоохранная прокуратура.

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