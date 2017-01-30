Выплачиваемые за счет средств ФСС РФ пособия на детей с 1 февраля проиндексированы на 5,4% Общество

Выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ пособия на детей с 1 февраля 2017 года проиндексированы на 5,4%. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения фонда.



С учетом индексации единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, составит 613,1 рублей (ранее - 581,7 рублей); пособие по беременности и родам - 100% от среднего заработка за предыдущие два года, но не более 266,2 тысячи рублей; при многоплодной беременности - 368,9 тысячи рублей за 194 дня; при осложненных родах - 296,6 тысячи рублей за 156 дней.



Единовременное пособие при рождении ребенка составит 16,4 тысячи рублей (ранее - 15,5 тысячи рублей); ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - выплачивается в размере 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не менее, чем 3,1 тысячи рублей за первого ребенка (ранее - 2,9 тысяч рублей) и 6,1 тысячи рублей - за второго и последующими детьми (ранее - 5,8 тысячи рублей).



Пособия по уходу за ребенком до полутора лет выплачиваются за прошедший месяц в текущем месяце в срок с 1 по 15 число. Остальные пособия перечисляются в течение десяти календарных дней после передачи заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты, в Фонд социального страхования. Работающим гражданам в Нижегородской области пособия выплачиваются напрямую Фондом социального страхования РФ на счет в банке или по почте.



Всего в 2016 году нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выплатило пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству на сумму 12,8 млрд рублей.

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