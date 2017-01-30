Нижегородское правительство планирует заключить договоры о ГЧП на создание двух медцентров в 2017 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области планирует заключить договоры о государственно-частном партнерстве на создание двух медицинских центров в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.



Согласно информации, медицинский центр ранней диагностики должен быть создан на базе диагностического центра в Нижнем Новгороде (ул. Решетниковская, 2). В учреждении предполагается внедрить систему выявления на ранних стадиях онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с женским репродуктивным здоровьем. Задачей инвестора будет являться реконструкция и оборудование помещений в диагностическом центре. Отмечается, что выполнение таких работ займет полгода и потребует 100 млн рублей.



Второй медицинский центр будет специализироваться на сердечно-сосудистой хирургии. Его создание планируется в Арзамасе. Согласно материалам, новое здание для учреждения строиться не будет, центр расположится в помещениях, уже находящихся в собственности региона. Необходима их реконструкция и оборудование. Объем инвестиций должен составить 150 млн рублей, срок выполнения работ – один год.



В центре будут оказываться такие виды услуг, как ангиографическое исследование коронарных, мозговых и периферических сосудов, ангиопластика со стентированием коронарных и периферических артерий, аорто-коронарное шунтирование, эмболизация сосудов опухолей, суперселективная химиотерапия опухолей, стентирование желчных протоков, эмболизация аневризм мозга.



Правительство Нижегородской области планирует заключить договоры о государственно-частном партнерстве на создание двух медицинских центров в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.Согласно информации, медицинский центр ранней диагностики должен быть создан на базе диагностического центра в Нижнем Новгороде (ул. Решетниковская, 2). В учреждении предполагается внедрить систему выявления на ранних стадиях онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний, связанных с женским репродуктивным здоровьем. Задачей инвестора будет являться реконструкция и оборудование помещений в диагностическом центре. Отмечается, что выполнение таких работ займет полгода и потребует 100 млн рублей.Второй медицинский центр будет специализироваться на сердечно-сосудистой хирургии. Его создание планируется в Арзамасе. Согласно материалам, новое здание для учреждения строиться не будет, центр расположится в помещениях, уже находящихся в собственности региона. Необходима их реконструкция и оборудование. Объем инвестиций должен составить 150 млн рублей, срок выполнения работ – один год.В центре будут оказываться такие виды услуг, как ангиографическое исследование коронарных, мозговых и периферических сосудов, ангиопластика со стентированием коронарных и периферических артерий, аорто-коронарное шунтирование, эмболизация сосудов опухолей, суперселективная химиотерапия опухолей, стентирование желчных протоков, эмболизация аневризм мозга. Напомним также , что облправительство планирует создать патологоанатомическое отделение на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде в 2017 году в рамках концессионного соглашения.

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