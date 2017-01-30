(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Павел Коженков избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе районной администрации.
2 февраля на рассмотрение депутатов Земского собрания были вынесены две кандидатуры
: действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова. Коженкова избрали единогласно: 21 голосом присутствующих депутатов (всего в Земском собрании 24 депутата).
Напомним, в ноябре 2016 года конкурс не состоялся
, так как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру. Тогда ни в администрации, ни в министерстве кандидатуры агентству не назвали.
Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на одноглавую систему управления
- когда избранный глава муниципального образования также является главой администрации.
Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков сложил полномочия
в связи с избранием депутатом Заксобрания Нижегородской области осенью 2016 года. Сейчас председателем Земского собрания Балахнинского района является Владимир Глушков.
СПРАВКА:
Павел Витальевич Коженков родился 10 мая 1967 года. В 1992 году окончил Нижегородскую медицинскую академию по специальности "лечебное дело", в 2002 году — Современный гуманитарный институт (Москва). В марте 2015 года был назначен главой администрации Балахнинского района, до этого с 2013 года работал первым заместителем главы администрации Балахнинского района по социально-экономическому развитию.
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