Павел Коженков избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области Политика

Павел Коженков Фото: www.balakhna.nn.ru (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Павел Коженков избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе районной администрации.



2 февраля на рассмотрение депутатов Земского собрания были вынесены



Напомним, в ноябре 2016 года конкурс



Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на



Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков



СПРАВКА:

Павел Витальевич Коженков родился 10 мая 1967 года. В 1992 году окончил Нижегородскую медицинскую академию по специальности "лечебное дело", в 2002 году — Современный гуманитарный институт (Москва). В марте 2015 года был назначен главой администрации Балахнинского района, до этого с 2013 года работал первым заместителем главы администрации Балахнинского района по социально-экономическому развитию. Павел Коженков избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе районной администрации.2 февраля на рассмотрение депутатов Земского собрания были вынесены две кандидатуры : действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова. Коженкова избрали единогласно: 21 голосом присутствующих депутатов (всего в Земском собрании 24 депутата).Напомним, в ноябре 2016 года конкурс не состоялся , так как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру. Тогда ни в администрации, ни в министерстве кандидатуры агентству не назвали.Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на одноглавую систему управления - когда избранный глава муниципального образования также является главой администрации.Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания Нижегородской области осенью 2016 года. Сейчас председателем Земского собрания Балахнинского района является Владимир Глушков.СПРАВКА:Павел Витальевич Коженков родился 10 мая 1967 года. В 1992 году окончил Нижегородскую медицинскую академию по специальности "лечебное дело", в 2002 году — Современный гуманитарный институт (Москва). В марте 2015 года был назначен главой администрации Балахнинского района, до этого с 2013 года работал первым заместителем главы администрации Балахнинского района по социально-экономическому развитию.

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