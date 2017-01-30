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Общество

Три проекта "Серебряный Лучник" - Приволжье вошли в шорт-лист Национальной премии

02 февраля 2017 17:03  [130] Общество

Три проекта "Серебряный Лучник" - Приволжье вошли в шорт-лист Национальной премии. Об этом сообщают организаторы премии 2 февраля 2017 года.

Подведение итогов первого этапа конкурса на соискание Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоялось сегодня в Москве.

В перечень проектов из Приволжья вошли: "Социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org" (Казань, автор: Руслан Шекуров) - Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч", номинация: "Лучший проект в области digital коммуникаций"; "XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом" (Ульяновск, автор: Анастасия Головастикова) - АНО "Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области", номинация: "Лучший проект в области продвижения территорий" и фестиваль "Всемирный день пельменя" (Ижевск, авторы: министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек"), номинация: "Лучший проект в области продвижения территорий".

Ранее все три проекта одержали победы в различных номинациях конкурса "Серебряный Лучник" - Приволжье. Публичная защита и торжественная церемония награждения победителей состоялись 27 января 2017 года в Арсенале в Нижнем Новгороде.

Теперь авторам из Приволжья предстоит побороться за победу с коллегами из разных уголков страны: всего в шорт-лист национальной премии вошли 54 проекта со всей России - по шесть проектов в каждой из девяти номинаций.

Обладатели статуэток "Серебряного Лучника" в каждой номинации будут определены по итогам открытых презентаций, которые пройдут 16-17 февраля 2017 года в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (Москва, станция метро "Серпуховская", Стремянный переулок, д. 28, к. 1, аудитория 251).

Всего на соискание национальной премии "Серебряный Лучник" в этом году было представлено 215 проектов. Больше всего проектов было зарегистрировано в номинациях "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ" и "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций".

СПРАВКА:
Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" - Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.

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