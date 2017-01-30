Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности к бывшей сожительнице Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следователи



Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил соседа ножом по телу. Пострадавшего доставили в больницу, однако он через некоторое время скончался.



В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности к бывшей сожительнице. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 2 февраля 2017 года.Следователи полагают , что убийство произошло вечером 28 октября 2016 года в комнате общежития, расположенного в доме по ул. Черняховского Московского района. 44-летний подозреваемый зашел в комнату к своему 37-летнему соседу и увидел у него в гостях свою бывшую гражданскую супругу.Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил соседа ножом по телу. Пострадавшего доставили в больницу, однако он через некоторое время скончался.В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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