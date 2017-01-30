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Общество

Общественная организация "Защита социальных прав" создана в Нижегородской области

02 февраля 2017 18:16  [138] Общество
Общественная организация "Защита социальных прав" создана в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Министерство юстиции РФ зарегистрировало "Защиту социальных прав" (ул.Студеная, дом 34А, офис 22) в январе 2017 года.

Уточняется, что эксперты организации намерены защищать права и интересы людей, ставших жертвами несчастных случаев, попавших в ДТП, получивших травмы и увечья на производстве, семей, потерявших близких в результате различных происшествий и техногенных катастроф.

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