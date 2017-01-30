Арендатор квартиры в Нижнем Новгороде подозревается в убийстве владелицы жилья в ходе ссоры из-за денег Происшествия

Мужчина-арендатор квартиры в Нижнем Новгороде подозревается в убийстве владелицы жилья в ходе ссоры из-за денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 2 февраля 2017 года.Тело 60-летней женщины с криминальными ранениями обнаружено 31 января текущего года в собственной квартире, расположенной в доме на ул. г.Зимина Канавинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело.Подозреваемого в этом преступлении 28-летнего мужчину удалось задержать 1 февраля. Им оказался арендатор квартиры, которая принадлежала пенсионерке. Следователи полагают, что мужчина пришел к ней для того, что бы расплатится за квартиру и по просьбе женщины остался помогать с ремонтом санузла.В это время между ними произошла ссора из-за сроков уплаты денег за съемное жилье, и квартирант нанес женщине несколько ножевых ранений, из-за которых она скончалась. Мужчина после преступления ушел из квартиры.После того, как его задержали по подозрению в убийстве, он дал признательные показания. В СУ СК пояснили, что мужчина ранее не судим и официально не трудоустроен.