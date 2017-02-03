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Политика

"Переход к одноглавой системе после досрочной отставки главы МСУ, как в Арзамасе, не противоречит ФЗ", - Александр Маслов

03 февраля 2017 08:39  [884] Политика
Александр Маслов (Фото: Из личного арива)

Александр Маслов

Фото: Из личного арива

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Переход к одноглавой системе после досрочной отставки главы МСУ, как в Арзамасе, не противоречит ФЗ", - заявил НИА "Нижний Новгород" управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов, комментируя иск главы администрации Арзамаса Игоря Киселева к Арзамасской Гордуме.

По его мнению, решение Гордумы, которое предусматривает, что переход на одноглавую систему управления возможен как после истечения срока полномочий главы МСУ, так и в случае досрочного их прекращения, не противоречит ФЗ №131.

"Пункт 6 ст.84 ФЗ №131 предусматривает 15 случаев досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, среди которых есть отставка по собственному желанию. Из смысла пункта 8.2. ст. 36 следует, что после отставки главы представительный орган принимает решение об избрании нового мэра. По каким правилам он избирается? Если полномочия главы муниципального образования были прекращены досрочно, то в случае изменения правил назначения главы новый глава должен выбираться по новым правилам", - сказал Александр Маслов.

Он отметил, что "трудно представить иные цели законодательного регулирования: например, если бы у главы МСУ, ушедшего в отставку досрочно, оставалось три года до истечения срока полномочий, и в течение этих трех лет действовали бы старые правила назначения главы, но срок его полномочий ограничивался бы не пятилетним сроком, а оставшимся от прежнего главы трехлетним".

"К сожалению, наши суды очень редко используют телеологическое (целевое) толкование тех или иных норм права. Поэтому предсказать ход судебного процесса достаточно сложно. По традиции с советских времен главным основанием для оспаривания публично-правовых актов являлось нарушение формальных, а не содержательных требований. Поэтому возможно суд обратит внимание на процедурные нарушения, а содержательно толковать нормы 131-ФЗ не будет", - считает Маслов.

Исходя из изложенного выше понимания норм, по его мнению, не видно противоречия решения Думы и ФЗ №131. "Разыгранная главой местной администрации Игорем Киселевым "двухходовка" понятна: подпункт 14 пункта 6 статьи 37 Закона 131-ФЗ предусматривает, что как только будет по новым правилам назначен глава муниципального образования, полномочия главы местной администрации автоматически прекратятся", - добавил Александр Маслов.

Напомним, что действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев оспаривает решение о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления. Причиной подачи иска представитель Киселева ранее называла то, что в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" не прописано, что муниципалитет может перейти на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий главы МСУ по собственному желанию. По ее словам, в законе говорится только об истечении срока полномочий – то есть через пять лет после избрания главы.

Напомним, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления.

18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ.

В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

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