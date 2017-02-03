Пропавшая в Нижнем Новгороде Ирина Березина найдена живой Происшествия

Ирина Березина Фото: ПСО "Волонтер"



Информация о том, где пропадала женщина, и при каких обстоятельствах была обнаружена, не раскрывается.







Также напомним, что продолжаются поиски 17-летней беременной нижегородки Пропавшая в Нижнем Новгороде Ирина Березина найдена живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 2 февраля 2017 года.Информация о том, где пропадала женщина, и при каких обстоятельствах была обнаружена, не раскрывается. Напомним , 44-летняя Ирина Березина уехала на заработки из г. Павлово в Нижний Новгород. Последний раз выходила на связь 31 декабря 2016 года. Волонтеры подключились к ее поискам 29 января.Также напомним, что продолжаются поиски 17-летней беременной нижегородки Вики Красильниковой , пропавшей 22 января.

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