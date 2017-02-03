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Общество

Электронная система управления очередью начала действовать в ЕРКЦ в Дзержинске Нижегородской области с 1 февраля

03 февраля 2017 09:39  [311] Общество
Электронная система управления очередью начала действовать в офисе продаж и обслуживания клиентов Единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ) Нижегородской области в Дзержинске с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, она работает следующим образом: клиент выбирает на экране информационного терминала нужную ему услугу и регистрируется в электронной очереди. Получив талон с номером регистрации, он дожидается обслуживания, ориентируясь на вызовы центрального информационного табло.

"Система позволяет контролировать трудовую дисциплину на рабочих местах, учитывать дневную нагрузку сотрудника, а также следить за длительностью обслуживания и ожиданием клиентов в очереди", - говорится в сообщении.

"Новая система имеет огромную ценность. Она позволяет распределить посетителей, исключая неопределенность в приемном зале и возникновение живой очереди, тем самым способствует созданию более комфортных условий для обслуживания клиентов офиса", - отметил исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.

В первый день работы система зарегистрировала более 300 клиентов.

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