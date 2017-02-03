Нижегородец подозревается в покушении на изнасилование бывшей сожительницы Происшествия

Фото: СК РФ

Нижегородец подозревается в покушении на изнасилование бывшей сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.Согласно информации, уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).По версии следствия, днем 31 января нетрезвый подозреваемый незаконно проник в дом в с. Новоселки Арзамасского района, несколько раз ударил бывшую сожительницу по лицу и попытался ее изнасиловать.Подозреваемый задержан, ранее он был осужден за совершение аналогичных преступлений. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения."Факту незаконного проникновения в жилище также будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.