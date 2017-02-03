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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на изнасилование бывшей сожительницы

03 февраля 2017 10:10  [310] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Нижегородец подозревается в покушении на изнасилование бывшей сожительницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.

Согласно информации, уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

По версии следствия, днем 31 января нетрезвый подозреваемый незаконно проник в дом в с. Новоселки Арзамасского района, несколько раз ударил бывшую сожительницу по лицу и попытался ее изнасиловать.

Подозреваемый задержан, ранее он был осужден за совершение аналогичных преступлений. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

"Факту незаконного проникновения в жилище также будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

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