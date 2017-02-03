Пять единиц сельхозтехники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кровля мастерской по ремонту сельхозтехники и пять единиц самой техники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о возгорании в здании мастерской для стоянки и ремонта сельхозтехники в п. Рогожинский г.о.г. Первомайск поступило в 18:08. На момент прибытия первых пожарных подразделений там горела кровля здания, огнем было охвачено помещение мастерской. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 16 человек личного состава и шесть единиц техники.В результате сгорела кровля здания и обгорели пять единиц сельхозтехники на общей площади 500 кв.м. К пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.