Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
05 февраля 2017 11:00  [332] Две бани сгорели в Нижегородской области в ночь на 5 февраля
04 февраля 2017 14:25  [437] Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух работников "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области
04 февраля 2017 14:17  [948] Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля
03 февраля 2017 16:47  [330] Суд в Семенове Нижегородской области приступил к рассмотрению дела по обвинению в хищении торгпредом более 600 тысяч рублей
03 февраля 2017 15:54  [380] Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей
03 февраля 2017 14:28  [1325] Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля
03 февраля 2017 14:21  [252] Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании нижегородки
03 февраля 2017 12:56  [423] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение
03 февраля 2017 12:25  [578] Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе
03 февраля 2017 11:45  [312] Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката
Происшествия

Пять единиц сельхозтехники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля

03 февраля 2017 10:23  [249] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кровля мастерской по ремонту сельхозтехники и пять единиц самой техники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в здании мастерской для стоянки и ремонта сельхозтехники в п. Рогожинский г.о.г. Первомайск поступило в 18:08. На момент прибытия первых пожарных подразделений там горела кровля здания, огнем было охвачено помещение мастерской. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 16 человек личного состава и шесть единиц техники.

В результате сгорела кровля здания и обгорели пять единиц сельхозтехники на общей площади 500 кв.м. К пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph