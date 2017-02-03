Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон

Уголовное дело в отношении ударившего ножом одноклассника подростка в Нижнем Новгороде прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.
Согласно информации, суд принял решение о прекращении уголовного дела по обвинению 17-летнего школьника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в связи с примирением сторон.
Было установлено, что днем 19 октября 2016 года в учебном заведении, расположенном в Ленинском районе города, обвиняемый ранил
ножом одноклассника в грудь. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.
Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранение другу он причинил по неосторожности в ходе игры, в содеянном раскаялся. Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+