Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, суд принял решение о прекращении уголовного дела по обвинению 17-летнего школьника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в связи с примирением сторон.



Было установлено, что днем 19 октября 2016 года в учебном заведении, расположенном в Ленинском районе города, обвиняемый



Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранение другу он причинил по неосторожности в ходе игры, в содеянном раскаялся. Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях. Уголовное дело в отношении ударившего ножом одноклассника подростка в Нижнем Новгороде прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.Согласно информации, суд принял решение о прекращении уголовного дела по обвинению 17-летнего школьника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в связи с примирением сторон.Было установлено, что днем 19 октября 2016 года в учебном заведении, расположенном в Ленинском районе города, обвиняемый ранил ножом одноклассника в грудь. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранение другу он причинил по неосторожности в ходе игры, в содеянном раскаялся. Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+