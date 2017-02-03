Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2017 14:25  [125] Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух работников "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области
04 февраля 2017 14:17  [553] Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля
03 февраля 2017 16:47  [205] Суд в Семенове Нижегородской области приступил к рассмотрению дела в отношении присвоившего более 600 тысяч рублей торгпреда
03 февраля 2017 15:54  [257] Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей
03 февраля 2017 14:28  [1078] Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля
03 февраля 2017 14:21  [190] Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании нижегородки
03 февраля 2017 12:56  [314] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение
03 февраля 2017 12:25  [442] Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе
03 февраля 2017 11:45  [265] Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката
03 февраля 2017 10:49  [515] Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон
Происшествия

Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон

03 февраля 2017 10:49  [515] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело в отношении ударившего ножом одноклассника подростка в Нижнем Новгороде прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.

Согласно информации, суд принял решение о прекращении уголовного дела по обвинению 17-летнего школьника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в связи с примирением сторон.

Было установлено, что днем 19 октября 2016 года в учебном заведении, расположенном в Ленинском районе города, обвиняемый ранил ножом одноклассника в грудь. 16-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Вину школьник признал в полном объеме и пояснил следователям, что ранение другу он причинил по неосторожности в ходе игры, в содеянном раскаялся. Оба подростка характеризуются положительно, воспитываются в благополучных семьях.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph