Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.



Согласно информации, оборот оптовой торговли по Нижегородской области за прошлый год зафиксирован в объеме 964,6 млрд рублей, что на 21,4% больше показателя 2015 года. Оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2016 году составил 652,8 млрд рублей. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом году.



Кроме того, в 2016 году населению было оказано платных услуг на 155,8 млрд рублей, что на 1,1% меньше показателя 2015 года.



Напомним, Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.Согласно информации, оборот оптовой торговли по Нижегородской области за прошлый год зафиксирован в объеме 964,6 млрд рублей, что на 21,4% больше показателя 2015 года. Оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2016 году составил 652,8 млрд рублей. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом году.Кроме того, в 2016 году населению было оказано платных услуг на 155,8 млрд рублей, что на 1,1% меньше показателя 2015 года.Напомним, оборот оптовой торговли в Нижегородской области составил 761,4 млрд рублей, оборот розничной торговли – 635 млрд рублей. За год населению было оказано платных услуг на 148 млрд рублей.

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