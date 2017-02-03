Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
03 февраля 2017 16:12  [396] "Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - Илья Тарасенко
03 февраля 2017 13:57  [412] Суд запретил минздраву Нижегородской области исполнять контракт на крупную закупку лекарств
03 февраля 2017 11:40  [224] Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году
01 февраля 2017 12:51  [374] Правительство РФ выделило нижегородскому АПК 370 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам в 2017 году
31 января 2017 19:37  [229] Чай, гречка и куриное мясо подорожали почти на 20% в Нижегородской области за 2016 год
31 января 2017 17:48  [204] Цены на бензин в Нижегородской области за январь 2017 года почти не изменились - УФАС
30 января 2017 12:08  [334] Производство зерна в Нижегородской области в 2016 году снизилось на 2% – до 1,1 млн тонн
30 января 2017 11:21  [413] Гендиректор АО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин возглавил Общественный комитет по инновациям при ТПП НО
30 января 2017 10:07  [343] Правительство РФ выделит Нижегородской области 16,7 млн рублей на развитие системы оценки качества образования в 2017 году
27 января 2017 17:54  [460] Валерий Шанцев представил потенциал Нижегородской области в American Chamber of Commerce in Russia
Экономика

Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году

03 февраля 2017 11:40  [224] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, оборот оптовой торговли по Нижегородской области за прошлый год зафиксирован в объеме 964,6 млрд рублей, что на 21,4% больше показателя 2015 года. Оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2016 году составил 652,8 млрд рублей. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2016 году населению было оказано платных услуг на 155,8 млрд рублей, что на 1,1% меньше показателя 2015 года.

Напомним, оборот оптовой торговли в Нижегородской области составил 761,4 млрд рублей, оборот розничной торговли – 635 млрд рублей. За год населению было оказано платных услуг на 148 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph