(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.
Согласно информации, оборот оптовой торговли по Нижегородской области за прошлый год зафиксирован в объеме 964,6 млрд рублей, что на 21,4% больше показателя 2015 года. Оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2016 году составил 652,8 млрд рублей. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, в 2016 году населению было оказано платных услуг на 155,8 млрд рублей, что на 1,1% меньше показателя 2015 года.
Напомним, оборот оптовой торговли
в Нижегородской области составил 761,4 млрд рублей, оборот розничной торговли – 635 млрд рублей. За год населению было оказано платных услуг на 148 млрд рублей.
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