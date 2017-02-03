Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката Происшествия

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, в связи с болезнью адвоката суд отложил разбирательство по делу на 10 февраля на 09:00.



Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд



Заседание 20 января



Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката одного из подсудимых - главы Ленинского района Надежды Рожковой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.Согласно информации, в связи с болезнью адвоката суд отложил разбирательство по делу на 10 февраля на 09:00.Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.Заседание 20 января было перенесено из-за болезни одной из подсудимых – Надежды Рожковой.Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+