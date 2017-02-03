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Происшествия

Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката

03 февраля 2017 11:45  [266] Происшествия
Надежда Рожкова и Сергей Белов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Надежда Рожкова и Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката одного из подсудимых - главы Ленинского района Надежды Рожковой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.

Согласно информации, в связи с болезнью адвоката суд отложил разбирательство по делу на 10 февраля на 09:00.

Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Заседание 20 января было перенесено из-за болезни одной из подсудимых – Надежды Рожковой.

Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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