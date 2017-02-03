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Происшествия

Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе

03 февраля 2017 12:25  [443] Происшествия
Пожар произошел в ДК им.Орджоникидзе 22 ноября 2016 года (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Пожар произошел в ДК им.Орджоникидзе 22 ноября 2016 года

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области 3 февраля 2017 года.

22 ноября 2016 года около 15:00 руководитель ДК 63-летняя Ирина Пантелина, выводя детей и работников из горящего здания, подвергла себя опасности, в результате чего получила ожоги пламенем 7% поверхности тела. Она вышла из горящего здания последней. Площадь пожара в здании составила 650 кв. м.

Как установила госинспекция, в малом зале ДК при включении художником света произошел хлопок, и около одного из светильников появилось красное свечение. Женщина выключила освещение, а еще один работник в это время побежал в кабинет директора. Затем директор вместе с работниками начали тушить возгорание огнетушителями. На время пламя сбилось, но потом снова вспыхнуло. Огонь пошел дальше по ряду освещения. Оргстекло, декоративно закрывающее светильники, плавилось и стекало на пол и кресла в зрительном зале. Директор ДК скомандовала, чтобы все быстро уходили. В это время оргстекло расплавилось полностью, вырвалось более мощное пламя, сработала звуковая пожарная сигнализация. Электромонтер обесточил все здание. Работники вызвали пожарных и скорую медицинскую помощь. Пламя накрыло директора сзади. Через десять минут прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшую больницу.

В ходе проверки документов по охране труда установлено, что директор своевременно прошла проверку знаний, в том числе по программе "Пожарно-технический минимум". Инструктажи по пожарной безопасности работникам ДК проводились. Электромонтер проходил периодическую проверку знаний на III группу по электробезопасности. Техбслуживание электрооборудования и сетей проводилось в соответствии с планом. Замеры сопротивления изоляции электролиний и защитного заземления проводились ежегодно электротехнической лабораторией НАЗ "Сокол". Монтаж электроосвещения малого зала был выполнен согласно проекту.

"Согласно экспертному заключению источниками зажигания могли послужить аварийные режимы работы в пускорегулирующей аппаратуре (дроссель или стартер) светильника. Виновные лица в произошедшем тяжелом несчастном случае комиссией не установлены", - сообщает ведомство.

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