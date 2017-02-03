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Бизнес

ВМЗ сэкономил более 45 млн рублей за счет энергосберегающих решений в 2016 году

03 февраля 2017 12:39  [217] Бизнес
Выксунский металлургический завод

Выксунский металлургический завод

АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ) сэкономил более 45 млн рублей за счет энергосберегающих решений в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам директора по энергообеспечению предприятия Сергея Чуркина, в рамках принятой программы энергосбережения в прошлом году на ВМЗ реализовано 64 мероприятия. Среди наиболее крупных проектов – перевод помещений на светодиодное освещение и изменение режимов эксплуатации оборудования.

"Не последнюю роль в экономии средств бюджета предприятия сыграл и переход на энергетическое оборудование отечественных производителей взамен импортной техники. Теперь, например, использование микропроцессорных устройств защиты и автоматики российского производства на подстанциях заводу обходится в разы дешевле, чем работа с иностранными аналогами", - говорится в сообщении.

Об успехах предприятия в этой сфере Чуркин рассказал депутату Госдумы Наталье Назаровой во время встречи, которая прошла 1 февраля, в рамках региональной недели парламентария. Гостье также показали современное оснащение главной понизительной подстанции №7 металлургического комплекса стан-5000 и рассказали об энергоэффективных проектах, реализованных на компрессорной станции №2. "Я осталась под большим впечатлением от посещения завода и общения с коллегами-энергетиками. Я увидела здесь увлеченных профессионалов и высокий уровень организации системы энергообеспечения крупного промышленного объекта, которая с одной стороны позволяет стабильно выпускать продукцию и, с другой - эффективно управлять ресурсами", - отметила депутат по итогам посещения предприятия.

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