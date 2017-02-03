Суд рассмотрит иск о переходе Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему на неделю позже конкурса на главу МСУ Политика

г.Арзамас Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Суд назначил очередное рассмотрение иска о переходе Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему на неделю позже конкурса по избранию главы МСУ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании суда 3 февраля.



Действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев



Представитель ответчика Евгений Гусев сегодня заявил, что истец толкует закон так, как ему удобно. "И в федеральном, и в областном законах сказано, что новая (одноглавая) система управления МСУ применяется после окончания срока полномочий главы муниципального образования. Законодатель не оговорил, какой срок он имеет ввиду – пять лет или менее. Поэтому наша конкретизация о переходе и при досрочном сложении полномочий главой МСУ не противоречит действующему законодательству", - подчеркнул он.



Представитель Гордумы также отметил, что при толковании, которым руководствуется истец, переход на одноглавую систему может занять длительный период. "То есть, если каждый новый глава МСУ будет досрочно уходить, вы можете никогда и не перейти на одноглавую систему", - уточнил судья.



Евгений Гусев также добавил, что 2 февраля состоялся переход на одноглавую систему в Балахне Нижегородской области – Павел Коженков



"Это случилось, напомню, после досрочного сложения полномочий экс-главой МСУ Александром Глушковым (он в сентябре 2016 года



По итогам рассмотрения дела суд решил отложить заседание до 17 февраля, приняв во внимание ходатайство представителя истца, необходимость представления Минюстом документов, касающихся регистрации изменений в Устав Арзамаса, и жалобу Гордумы Арзамаса на ограничительные меры прокуратуры Арзамаса по применению нового Устава в части перехода на одноглавую систему. При этом напомним, что на 10 февраля



Как сообщил журналистам после заседания представитель Гордумы Евгений Гусев, на конкурс по избранию главы МСУ, который назначен на 10 февраля 2017 года, пока не подано ни одной заявки. "Заявки принимаются до 8 февраля", - рассказал Гусев.



Конкурсная комиссия по избранию главы МСУ по данным на 3 февраля также не сформирована – в министерстве внутренней политики правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что губернатор Валерий Шанцев пока не назначил "свою" половину комиссии.







18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ.







Также напомним, что Суд назначил очередное рассмотрение иска о переходе Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему на неделю позже конкурса по избранию главы МСУ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании суда 3 февраля.Действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев оспаривает решение Гордумы о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления после досрочного сложения полномочий главы МСУ. По его мнению, в ФЗ №131 говорится только об истечении полного срока полномочий (пять лет) как основание для перехода.Представитель ответчика Евгений Гусев сегодня заявил, что истец толкует закон так, как ему удобно. "И в федеральном, и в областном законах сказано, что новая (одноглавая) система управления МСУ применяется после окончания срока полномочий главы муниципального образования. Законодатель не оговорил, какой срок он имеет ввиду – пять лет или менее. Поэтому наша конкретизация о переходе и при досрочном сложении полномочий главой МСУ не противоречит действующему законодательству", - подчеркнул он.Представитель Гордумы также отметил, что при толковании, которым руководствуется истец, переход на одноглавую систему может занять длительный период. "То есть, если каждый новый глава МСУ будет досрочно уходить, вы можете никогда и не перейти на одноглавую систему", - уточнил судья.Евгений Гусев также добавил, что 2 февраля состоялся переход на одноглавую систему в Балахне Нижегородской области – Павел Коженков был избран главой МСУ с полномочиями главы администрации."Это случилось, напомню, после досрочного сложения полномочий экс-главой МСУ Александром Глушковым (он в сентябре 2016 года был избран депутатом Заксобрания Нижегородской области, – прим. НИА "Нижний Новгород"). И это, что разумно, никто не оспаривает", - отметил Гусев.По итогам рассмотрения дела суд решил отложить заседание до 17 февраля, приняв во внимание ходатайство представителя истца, необходимость представления Минюстом документов, касающихся регистрации изменений в Устав Арзамаса, и жалобу Гордумы Арзамаса на ограничительные меры прокуратуры Арзамаса по применению нового Устава в части перехода на одноглавую систему. При этом напомним, что на 10 февраля назначено заседание конкурсной комиссии по избранию главы МСУ.Как сообщил журналистам после заседания представитель Гордумы Евгений Гусев, на конкурс по избранию главы МСУ, который назначен на 10 февраля 2017 года, пока не подано ни одной заявки. "Заявки принимаются до 8 февраля", - рассказал Гусев.Конкурсная комиссия по избранию главы МСУ по данным на 3 февраля также не сформирована – в министерстве внутренней политики правительства Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что губернатор Валерий Шанцев пока не назначил "свою" половину комиссии. Напомним , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления.18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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