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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение

03 февраля 2017 12:56  [423] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В этом преступлении подозревается сотрудник одной из организаций Дзержинска, который через третьих лиц планировал реализовать покупателям противогазы в Казахстан. Следователи полагают, что подозреваемый знал о том, что противогаз является товаром двойного назначения, который может быть использован при создании вооружений и военной техники, и его перемещение через границу РФ должно осуществляться на основании лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

По версии следствия, нижегородец договорился о поставке 50 противогазов в один из городов республики Казахстан. При этом он договорился с покупателем о том, что поставит противогазы без оформления сделки с организацией и после предварительной оплаты товара в размере 14 тысяч рублей.

Комплекты противогазов задержали сотрудники оперативной таможни.

Напомним также, что в декабре 2016 года украинец был приговорен в Нижегородской области к 3,5 годам за хищение оборудования, предназначенного для создания военной техники.

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