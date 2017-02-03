Dexter начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь и Ульяновск с 6 февраля

Компания Dexter (юридическое название АО "Авиа Менеджмент Груп") начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь и Ульяновск с 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.
Согласно информации, кроме того, с 7 февраля начнут выполняться рейсы Нижний Новгород – Ижевск.
По всем направлениям запланировано три рейса в неделю. Так, в Ижевск можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из аэропорта Стригино - 7:30 утра, время прилета - 10:20.
Перелёты в Пермь и Ульяновск будут доступны в понедельник, среду и пятницу. Время вылета из Нижнего Новгорода в Пермь – 07:35, время возврата – 11:45. В Ульяновск самолет будет вылетать в 14:05, возвращаться в Нижний Новгород – в 16:20.
Перевозить пассажиров на маршрутах будет одномоторный турбовинтовой самолёт Пилатус (ПС-12) вместимостью девять человек.
Как сообщалось ранее
, правительство Нижегородской области готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году. Был сформирован перечень по следующим маршрутам: АО "Авиа Менеджмент Груп" (Dexter): Нижний Новгород – Ижевск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Киров, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Нижнекамск, три рейса в неделю; Нижний Новгород – Ульяновск, три рейса в неделю; АО "ЮВТ АЭРО": Нижний Новгород – Казань, четыре рейса в неделю; Нижний Новгород – Пермь, три рейса в неделю.
Ранее также сообщалось
, что Dexter возобновит авиарейсы из Ульяновска в феврале 2017 года. Субсидировать
полеты из Перми в шесть городов, включая Нижний Новгород, также намерено правительство Пермского края. На данные цели в краевом бюджете предусмотрено 61,35 млн рублей.
Напомним
, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут
Нижний Новгород – Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород – Екатеринбург.
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