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Бизнес

Обанкротившийся кожевенный завод подал иск о банкротстве АО "НОКК"

03 февраля 2017 13:37  [452] Бизнес

ЗАО "Хромтан" подало иск о банкротстве АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (НОКК). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел региона.

Согласно информации, иск поступил 1 февраля 2017 года, 2 февраля он был принят к производству. В сентябре суд взыскал с НОКК в пользу компании 3,9 млн рублей долга за теплоэнергию.

При этом само ЗАО в июле 2016 года было признано банкротом.

Напомним, в августе 2016 года стало известно, что "Нижегородская областная коммунальная компания" продает 49% акций Федеральному центру проектного финансирования. Участие ОАО "ФЦПФ" в качестве акционера АО "НОКК" является пилотным проектом на территории России по созданию единого коммунального оператора с целью консолидации предприятий коммунального хозяйства на территории региона через заключение концессионных соглашений с муниципалитетами.

СПРАВКА:
ЗАО "Хромтан" – кожевенный завод, расположенный в городе Богородске Нижегородской области. Было зарегистрировано в 2002 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, с января 2017 года им руководит конкурсный управляющий.

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