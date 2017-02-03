Синоптики прогнозируют в Нижегородской области погоду на 7º ниже климатической нормы 6-10 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области аномально холодную погоду со среднесуточной температурой воздуха на семь более градусов ниже климатической нормы 6-10 февраля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, 3-5 февраля на погодные условия в регионе в основном будет влиять антициклон. Осадков не ожидается, только в воскресенье, 5 февраля, с приближением атмосферного фронта местами пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в ночь на 4 февраля составит -17…-20°, в низинах до -24°, максимальная температура днем -10…-14°. В качестве преобладающего направления ветра прогнозируется восточное, со скоростью 5-10 м/с.А в период с 6 по 10 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7º и более ниже климатической нормы (норма -8…-13º)". По словам начальника отдела метпрогнозов Ольги Мокеевой, похолодание будет связано с ультраполярным вторжением арктического воздуха.Уже 6 февраля в течение суток в холодном антициклоне синоптики ожидают -18…-23°, при прояснениях ночью мороз будет усиливаться до -25…-28°.А к 7-9 февраля в ночные и утренние часы прогнозируется -23…-28°, при прояснениях и в низинах до –30…-33°, днем температура воздуха будет колебаться от -18° до -23°. Снег в этот период маловероятен.