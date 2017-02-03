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Экономика

Суд запретил минздраву Нижегородской области исполнять контракт на крупную закупку лекарств

03 февраля 2017 13:57  [412] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд запретил минздраву Нижегородской области исполнять контракт на сумму свыше 580 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС 2 февраля 2017 года.

Согласно информации, в суд обратились министерство здравоохранения региона и ООО "Поволжье-Фарм" с заявлением о приостановлении принятых 26 декабря 2016 года судом обеспечительных мер, а именно запрета сторонам исполнять контракт на оказание социальных услуг по обеспечению лекарственными препаратами региональных льготников в 2017-2018 годах на сумму 584,9 млн рублей.

В сообщении говорится, что на прошедшем 1 февраля судебном заседании антимонопольный орган возразил против приостановления запрета. Свою позицию представители УФАС мотивировали тем, что это приведет к "невозможности восстановления в полном объеме баланса интересов заинтересованных сторон, а также прав потенциальных участников закупки, которые бы смогли поучаствовать в новом аукционе", то есть фактически позволит исполнять оспоренный контракт.

Как сообщалось 20 декабря 2016 года, инспекция Нижегородского УФАС по контролю в сфере закупок выдала предписание о необходимости аннулировать проведенную минздравом региона с нарушениями закона закупку лекарств по итогам проведенной внеплановой проверки. Заказчик электронного аукциона (минздрав) и Центр размещения заказа Нижегородской области признаны нарушившими закон о контрактной системе в сфере закупок. В соответствии с частью 22 статьи 99 этого закона им предписано устранить нарушения части 2 статьи 8, части 1 статьи 33 и статьи 42. В министерстве здравоохранения области в свою очередь сообщили, что их ведомство не согласно с предписанием и будет отстаивать интересы льготников в судебном порядке.

В то же время, согласно совместному исследованию журнала "Деньги" и проекта "Антирутина", по итогам 2016 года Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов с самой низкой переплатой за лекарства (6%). По этому показателю меньше всего в России (в доле, которую сумма переплаты составляет в затратах региона на медицинские госзакупки) переплачивает Башкортостан (2%), больше всего – Чувашия (73%). По сумме переплат в рублях у Нижегородской области пятое место (6 млн рублей). Меньше всего переплатил Забайкальский край (1 млн), больше всего – Москва (24 млрд 182 млн рублей).

Кандидат юридических наук Дмитрий Бедняков отмечает, что в Нижегородской области используется уникальная система закупок, которая полностью соответствует законодательству с одной стороны, а с другой – дает очень хороший результат. "И вопрос не только в переплате. У нас ноль отсроченных рецептов за пределами срока обеспечения. И, например, по состоянию на 30 января 2017 года из 11 тысяч 108 рецептов, которые были выписаны для федеральных льготников, у нас в пределах нормативного срока отсрочено всего 217", - сказал он.

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