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Спорт

Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля

03 февраля 2017 14:14  [232] Спорт
Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

Согласно информации, на площадке ФОК "Атлант" в Шахунье пройдет финал чемпионата сезона 2016-2017. Звание победителей и путевки в финал будут оспаривать: среди юношей – команды школы №1 г. Шахуньи, лицея г. Бор, школы № 17 г. Заволжье и школы №9 г. Павлово, среди девушек – команды школы №36 г. Дзержинска, школа №13 г. Арзамаса, школы №1 г. Павлова и школы №14 г. Шахуньи.

В этом году соревнования ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проходят десятый раз. В юбилейном чемпионате принимают участие школьники 64 регионов России, а также Монголии. Общее количество участников масштабного проекта превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов. В Нижегородской области в играх чемпионата выступила 421 команда – более пяти тысяч школьников.

Главной наградой для победителей суперфинала чемпионата среди юношей и девушек станет поездка на "Финал четырех" Евролиги, который пройдет в этом году в Стамбуле.

В программу финала регионального чемпионата входит не только спортивная часть, но и мастер-класс для юных спортсменов от баскетбольного клуба "Нижний Новгород", веселые баскетбольные конкурсы, яркое шоу и красочная церемония награждения победителей и призеров. Генеральным партнером проекта является Группа "Т Плюс".

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