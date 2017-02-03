Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля Спорт

Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".



Согласно информации, на площадке ФОК "Атлант" в Шахунье пройдет финал чемпионата сезона 2016-2017. Звание победителей и путевки в финал будут оспаривать: среди юношей – команды школы №1 г. Шахуньи, лицея г. Бор, школы № 17 г. Заволжье и школы №9 г. Павлово, среди девушек – команды школы №36 г. Дзержинска, школа №13 г. Арзамаса, школы №1 г. Павлова и школы №14 г. Шахуньи.



В этом году соревнования ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проходят десятый раз. В юбилейном чемпионате принимают участие школьники 64 регионов России, а также Монголии. Общее количество участников масштабного проекта превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов. В Нижегородской области в играх чемпионата выступила 421 команда – более пяти тысяч школьников.



Главной наградой для победителей суперфинала чемпионата среди юношей и девушек станет поездка на "Финал четырех" Евролиги, который пройдет в этом году в Стамбуле.



В программу финала регионального чемпионата входит не только спортивная часть, но и мастер-класс для юных спортсменов от баскетбольного клуба "Нижний Новгород", веселые баскетбольные конкурсы, яркое шоу и красочная церемония награждения победителей и призеров. Генеральным партнером проекта является Группа "Т Плюс".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+