Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании нижегородки Происшествия

Фото: СК РФ



Следователи полагают, что это преступление произошло 25 июля 2010 года у автодороги "Балахна - Заволжье" около д. Шеляухово Балахнинского района, где на проходящую там 32-летнюю потерпевшую напал неизвестный мужчина и изнасиловал ее.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), однако из-за того, что это "произошло в условиях неочевидности, раскрыть его удалось лишь сейчас". По версии следствия, преступление совершил местный житель 1989 года рождения. При допросе свою вину он признал полностью. В СУ СК пояснили, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.



В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании жительницы Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 3 февраля 2017 года.Следователи полагают, что это преступление произошло 25 июля 2010 года у автодороги "Балахна - Заволжье" около д. Шеляухово Балахнинского района, где на проходящую там 32-летнюю потерпевшую напал неизвестный мужчина и изнасиловал ее.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), однако из-за того, что это "произошло в условиях неочевидности, раскрыть его удалось лишь сейчас". По версии следствия, преступление совершил местный житель 1989 года рождения. При допросе свою вину он признал полностью. В СУ СК пояснили, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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