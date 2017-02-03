Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 15:15 на 181-м км автодороги Нижний Новгород – Киров имеющий стаж три года водитель Citroen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo.
В результате ДТП водитель и пассажирка (женщина 1985 года рождения) Citroen погибли, водитель Volvo госпитализирован.
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