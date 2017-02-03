Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля Происшествия

С места ДТП Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 15:15 на 181-м км автодороги Нижний Новгород – Киров имеющий стаж три года водитель Citroen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo.В результате ДТП водитель и пассажирка (женщина 1985 года рождения) Citroen погибли, водитель Volvo госпитализирован.