Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода внесла протест на постановление городской администрации о предстоящем повышении на 5,5% размера платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 2 февраля 2017 года.Такое решение прокуратура приняла после проверки данного постановления. Проверка показала, что планируемое повышение платы за детские сады противоречит требованиям закона, в связи с чем прокуратура дала на проект отрицательное заключение.Более того, выявлено, что плата, которая была установлена администрацией на июнь-декабрь 2016 года, была на 262 рубля выше предельно допустимой нормы установленной правительством Нижегородской области. "В связи с этим прокуратура Нижнего Новгорода внесла протест на данное постановление городской администрации. Протест удовлетворен, постановление администрации приведено в соответствие с законодательством, размер родительской платы снижен", - сообщает прокуратура.Ведомство также уточняет, что родители, которые осуществляли плату за детский сад по этому постановлению администрации, могут обратиться в районные суды города о возмещении причиненного ущерба и перерасчете средств за присмотр и уход за детьми.