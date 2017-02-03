Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2017 14:12  [127] Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля
03 февраля 2017 19:32  [246] "РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
03 февраля 2017 18:46  [235] РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
03 февраля 2017 18:20  [290] Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
03 февраля 2017 16:06  [276] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
03 февраля 2017 15:50  [179] Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
03 февраля 2017 15:23  [304] Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
03 февраля 2017 15:08  [541] Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
03 февраля 2017 15:02  [588] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
03 февраля 2017 14:45  [531] Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
Общество

Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%

03 февраля 2017 14:45  [531] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода внесла протест на постановление городской администрации о предстоящем повышении на 5,5% размера платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 2 февраля 2017 года.

Такое решение прокуратура приняла после проверки данного постановления. Проверка показала, что планируемое повышение платы за детские сады противоречит требованиям закона, в связи с чем прокуратура дала на проект отрицательное заключение.

Более того, выявлено, что плата, которая была установлена администрацией на июнь-декабрь 2016 года, была на 262 рубля выше предельно допустимой нормы установленной правительством Нижегородской области. "В связи с этим прокуратура Нижнего Новгорода внесла протест на данное постановление городской администрации. Протест удовлетворен, постановление администрации приведено в соответствие с законодательством, размер родительской платы снижен", - сообщает прокуратура.

Ведомство также уточняет, что родители, которые осуществляли плату за детский сад по этому постановлению администрации, могут обратиться в районные суды города о возмещении причиненного ущерба и перерасчете средств за присмотр и уход за детьми.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph