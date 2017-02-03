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Бизнес

Сергей Пичушкин: "Стадион Нижний Новгород" - это воплощение "брутальной классики"

03 февраля 2017 15:01  [241] Бизнес
Сергей Пичушкин (Фото: АО Стройтрансгаз)

Сергей Пичушкин

Фото: АО "Стройтрансгаз"

В Нижнем Новгороде ведется строительство современного стадиона на 45 тысяч мест, где пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Каркас здания готов, жители и гости города уже могут видеть очертания будущей арены. Генеральным подрядчиком объекта выступает АО "Стройтрансгаз". За 500 дней до начала мундиаля руководитель строительства "Стадиона Нижний Новгород" Сергей Пичушкин рассказал о темпах и нюансах возведения этого спортобъекта.

- Сергей Валерьевич, до мундиаля осталось 500 дней, какими темпами идет строительство? Успеете сдать стадион в срок?

- Темпы нашей работы предусмотрены государственным контрактом. Есть промежуточные сроки, есть сроки начала и окончания работ. Строительство идет в соответствии с графиком, мы сдадим стадион в декабре 2017-го года. На примере "Стадиона Нижний Новгород" мы видим, что такой сложный объект реально строить быстро, качественно и в срок. Обратите внимание, как он вырос - это самое главное доказательство того, что "Стройтрансгаз" работает не покладая рук.

- Какова готовность объекта на сегодняшний день?

- Полностью возведен монолитный каркас стадиона - завершено строительство всех этажей арены, трибун верхнего яруса, 132-х опорных колонн. Всего с начала строительства мы уложили уже более 160 тысяч кубометров бетона. Сейчас основные силы направлены на монтаж металлоконструкций крыши.

- Тяжело работать в зимних условиях?

- Строить зимой действительно сложно. Например, в конце прошлого года мы сомкнули внутреннее опорное кольцо крыши, состоящее из 16 металлических блоков. Каждый такой блок весит около 220 тонн, работы выполнялись на высоте – холод и ветер здесь ощущаются сильнее, чем на земле. Условия работы монтажников очень тяжелые. При этом ошибки недопустимы, требуется идеальная точность и слаженная работа, чтобы соединить между собой конструкций опорного кольца общим весом 3,5 тысячи тонны на высоте более 40 метров. Этот процесс можно сравнить с венцом строительства метро, когда соединяются два тоннеля, прокладываемых из разных точек друг к другу.

- Какие работы должны быть выполнены в 2017 году?

- Главные задачи на этот год - окончание монтажа металлоконструкций крыши завершение бетонирования трибун нижнего яруса и пешеходной эстакады, а также монтаж кровли, фасада, устройство футбольного поля, установка кресел, монтаж инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории, ну и, в итоге сдача стадиона заказчику. Полем и инженерными системами мы будем заниматься непосредственно до самой сдачи стадиона. Конечно, времени осталось немного, но работы по всем фронтам ведутся параллельно, поэтому опасений нет.

- Расскажите об особенностях нижегородского стадиона? Чем он будет отличаться от других российских и мировых арен?

- Почти все крупные стадионы в мире – это уникальные сооружения. У нашего объекта есть несколько характерных черт. Например, это 88 трехгранных колонн, которые опоясывают стадион по кругу и играют важную роль в формировании его архитектурного облика.
Еще одна особенность заключается в том, что на нижегородской арене очень тяжелая и массивная крыша. Её вес составит практически 12 тысяч тонн, с учетом кровли из светопрозрачного поликарбоната.
Ну и конечно, расположение стадиона в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияния двух крупных рек – Волги и Оки, это, может быть, его главная изюминка.

- Насколько гармонично, на Ваш взгляд, стадион впишется в окружающий пейзаж? Расскажите об архитектурном облике арены?

- При разработке проекта архитекторы учитывали близкое расположение собора Александра Невского, поэтому облик стадиона выдержан в классическом стиле. Издалека стадион может ассоциироваться даже с древнегреческим храмом. Когда проплываешь мимо него на катере или катаешься на прогулочном трамвайчике, то видно, что он образует красивый ансамбль вместе с собором.
Мне кажется, что наш объект – это воплощение "брутальной классики". Стадион массивный, железобетонный, но трехгранные колонны, фасад и кровля будут придавать ему некую легкость, воздушность. Такой эффект достигается за счет того, что в проекте обыгрывается тематика волжской природы - воды и ветра. Трибуны расположены волнообразно, цветовая гамма будет сочетать белый, синий и голубые цвета.

- Рядом с рекой зачастую дуют сильные ветра. Будет ли фасад стадиона защищать от него зрителей?

- Конечно, важным элементом фасада будет ветрозащитная мембрана, она позволит обеспечить максимальный комфорт зрителей. Вообще, само здание стадиона – это своеобразная чаша, в центре которой будет находиться футбольное поле. Если уже на данном этапе строительства зайти внутрь, то вы ощутите, что ветра практически нет.

- Когда приступите к монтажу кровли? Какой она будет?

- Кровлю из светопрозрачного поликарбоната, защищающего зрителей от осадков, мы начнем монтировать весной. В первую очередь смонтируем дождеприёмные лотки, обеспечить сбор воды с площади 57 тысяч квадратных метров довольно непросто. Представляете, когда идет ливень, какие объемы воды надо направить! Помимо лотков, будут металлоподсистемы под поликарбонат, сам поликарбонат из блоков синего и белого цвета.

- В центре внимания зрителей со всего мира будет футбольное поле. Когда планируете приступить к нему?

- К устройству футбольного поля мы планируем приступить весной. Газон будет оснащен современной системой аэрации, дренажа и подогрева. Если во время игры вдруг пойдет дождь, поле будет высыхать быстро. Подогрев обеспечит возможность проводить тренировки и матчи в любое время года.
Чтобы к началу игр качество газона было высоким, важно правильно его засеять и тщательно за ним ухаживать. Над этой задачей будут работать высокопрофессиональные агрономы, которых мы уже выбрали, уверен, что они прекрасно справятся с задачей.

- Участвуют ли в строительстве стадиона нижегородские компании?

- Да, в настоящее время в проекте задействовано несколько местных субподрядных компаний, которые осуществляют поставки стройматериалов, выполняют монолитные работы, устройство перегородок и стен в различных секторах стадиона, монтаж лифтового оборудования. Я доволен качеством их работы. Ранее работы на стадионе успешно выполнили порядка шести субподрядных организаций из нижегородского региона, в том числе АО "Волгастальконструкция", которое качественно выполнило монолитные работы.

- Как текущая ситуация в экономике повлияла на проект?

- В рамках поручения Правительства РФ "Стройтрансгаз" реализует программу импортозамещения, которое главным образом касается инженерных систем. В частности, мы нашли российских поставщиков по вентиляционному оборудованию и противодымной защите. Если говорить про общестроительные работы, то почти все материалы, которые мы применяем - отечественного производства, включая бетон, арматуру, металлоконструкции.

- В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, планируете посетить какой-нибудь из них? За какую футбольную команду болеете?

- С огромным удовольствием стану зрителем на "Стадионе Нижний Новгород". Я болею за сборную России. Все мы помним 2008-й год, когда наша сборная выиграла в четвертьфинале. Знаменательно, что в 2018-м году исполнится ровно 10 лет после нашего самого успешного выступления на крупном футбольном турнире в современной истории страны. Может быть, наши спортсмены смогут повторить или даже превзойти тот успех. Я понимаю, что это очень смелые мечты, но возможность увидеть в Нижнем Новгороде сборную России в четвертьфинале, безусловно, вдохновляет.

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