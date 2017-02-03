Сергей Пичушкин: "Стадион Нижний Новгород" - это воплощение "брутальной классики" Бизнес

Сергей Пичушкин Фото: АО "Стройтрансгаз"

В Нижнем Новгороде ведется строительство современного стадиона на 45 тысяч мест, где пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Каркас здания готов, жители и гости города уже могут видеть очертания будущей арены. Генеральным подрядчиком объекта выступает АО "Стройтрансгаз". За 500 дней до начала мундиаля руководитель строительства "Стадиона Нижний Новгород" Сергей Пичушкин рассказал о темпах и нюансах возведения этого спортобъекта.- Темпы нашей работы предусмотрены государственным контрактом. Есть промежуточные сроки, есть сроки начала и окончания работ. Строительство идет в соответствии с графиком, мы сдадим стадион в декабре 2017-го года. На примере "Стадиона Нижний Новгород" мы видим, что такой сложный объект реально строить быстро, качественно и в срок. Обратите внимание, как он вырос - это самое главное доказательство того, что "Стройтрансгаз" работает не покладая рук.- Полностью возведен монолитный каркас стадиона - завершено строительство всех этажей арены, трибун верхнего яруса, 132-х опорных колонн. Всего с начала строительства мы уложили уже более 160 тысяч кубометров бетона. Сейчас основные силы направлены на монтаж металлоконструкций крыши.- Строить зимой действительно сложно. Например, в конце прошлого года мы сомкнули внутреннее опорное кольцо крыши, состоящее из 16 металлических блоков. Каждый такой блок весит около 220 тонн, работы выполнялись на высоте – холод и ветер здесь ощущаются сильнее, чем на земле. Условия работы монтажников очень тяжелые. При этом ошибки недопустимы, требуется идеальная точность и слаженная работа, чтобы соединить между собой конструкций опорного кольца общим весом 3,5 тысячи тонны на высоте более 40 метров. Этот процесс можно сравнить с венцом строительства метро, когда соединяются два тоннеля, прокладываемых из разных точек друг к другу.- Главные задачи на этот год - окончание монтажа металлоконструкций крыши завершение бетонирования трибун нижнего яруса и пешеходной эстакады, а также монтаж кровли, фасада, устройство футбольного поля, установка кресел, монтаж инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории, ну и, в итоге сдача стадиона заказчику. Полем и инженерными системами мы будем заниматься непосредственно до самой сдачи стадиона. Конечно, времени осталось немного, но работы по всем фронтам ведутся параллельно, поэтому опасений нет.- Почти все крупные стадионы в мире – это уникальные сооружения. У нашего объекта есть несколько характерных черт. Например, это 88 трехгранных колонн, которые опоясывают стадион по кругу и играют важную роль в формировании его архитектурного облика.Еще одна особенность заключается в том, что на нижегородской арене очень тяжелая и массивная крыша. Её вес составит практически 12 тысяч тонн, с учетом кровли из светопрозрачного поликарбоната.Ну и конечно, расположение стадиона в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияния двух крупных рек – Волги и Оки, это, может быть, его главная изюминка.- При разработке проекта архитекторы учитывали близкое расположение собора Александра Невского, поэтому облик стадиона выдержан в классическом стиле. Издалека стадион может ассоциироваться даже с древнегреческим храмом. Когда проплываешь мимо него на катере или катаешься на прогулочном трамвайчике, то видно, что он образует красивый ансамбль вместе с собором.Мне кажется, что наш объект – это воплощение "брутальной классики". Стадион массивный, железобетонный, но трехгранные колонны, фасад и кровля будут придавать ему некую легкость, воздушность. Такой эффект достигается за счет того, что в проекте обыгрывается тематика волжской природы - воды и ветра. Трибуны расположены волнообразно, цветовая гамма будет сочетать белый, синий и голубые цвета.- Конечно, важным элементом фасада будет ветрозащитная мембрана, она позволит обеспечить максимальный комфорт зрителей. Вообще, само здание стадиона – это своеобразная чаша, в центре которой будет находиться футбольное поле. Если уже на данном этапе строительства зайти внутрь, то вы ощутите, что ветра практически нет.- Кровлю из светопрозрачного поликарбоната, защищающего зрителей от осадков, мы начнем монтировать весной. В первую очередь смонтируем дождеприёмные лотки, обеспечить сбор воды с площади 57 тысяч квадратных метров довольно непросто. Представляете, когда идет ливень, какие объемы воды надо направить! Помимо лотков, будут металлоподсистемы под поликарбонат, сам поликарбонат из блоков синего и белого цвета.- К устройству футбольного поля мы планируем приступить весной. Газон будет оснащен современной системой аэрации, дренажа и подогрева. Если во время игры вдруг пойдет дождь, поле будет высыхать быстро. Подогрев обеспечит возможность проводить тренировки и матчи в любое время года.Чтобы к началу игр качество газона было высоким, важно правильно его засеять и тщательно за ним ухаживать. Над этой задачей будут работать высокопрофессиональные агрономы, которых мы уже выбрали, уверен, что они прекрасно справятся с задачей.- Да, в настоящее время в проекте задействовано несколько местных субподрядных компаний, которые осуществляют поставки стройматериалов, выполняют монолитные работы, устройство перегородок и стен в различных секторах стадиона, монтаж лифтового оборудования. Я доволен качеством их работы. Ранее работы на стадионе успешно выполнили порядка шести субподрядных организаций из нижегородского региона, в том числе АО "Волгастальконструкция", которое качественно выполнило монолитные работы.- В рамках поручения Правительства РФ "Стройтрансгаз" реализует программу импортозамещения, которое главным образом касается инженерных систем. В частности, мы нашли российских поставщиков по вентиляционному оборудованию и противодымной защите. Если говорить про общестроительные работы, то почти все материалы, которые мы применяем - отечественного производства, включая бетон, арматуру, металлоконструкции.- С огромным удовольствием стану зрителем на "Стадионе Нижний Новгород". Я болею за сборную России. Все мы помним 2008-й год, когда наша сборная выиграла в четвертьфинале. Знаменательно, что в 2018-м году исполнится ровно 10 лет после нашего самого успешного выступления на крупном футбольном турнире в современной истории страны. Может быть, наши спортсмены смогут повторить или даже превзойти тот успех. Я понимаю, что это очень смелые мечты, но возможность увидеть в Нижнем Новгороде сборную России в четвертьфинале, безусловно, вдохновляет.