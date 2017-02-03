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03 февраля 2017 15:02  [663] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
Общество

Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году

03 февраля 2017 15:02  [663] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году. Об этом главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" Олег Железин сообщил в рамках пресс-конференции 3 февраля 2017 года.

По его словам, на данный момент в медицинских учреждениях зарегистрировано 15 тысяч 319 человек с онкозаболеваниями, что на 1,7 тысяч больше, чем в 2015 году. В ходе круглого стола специалисты отметили, что в минувшем году на территории региона от онкологических заболеваний умерло 6 тысяч 53 человека, что, по данным статистики, на 15% меньше в равнении с позапрошлым годом, однако темпы снижения смертности не очень интенсивны. Также было зарегистрировано 8 тысяч 360 случаев вновь выявленных злокачественных новообразований, что на 1 тысячу 444 человека больше показателей 2015 года.

"Мы контролируем ситуацию и добиваемся меньшего количества смертей за счет более тщательной диагностики выявления заболеваний на ранней стадии. Но цифры все еще велики", - отметил главврач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики" Алексей Балавин, также присутствующий на мероприятии.

Напомним также, что отделение реанимации открылось в областном онкодиспансере в Нижнем Новгороде после реконструкции 31 января 2017 года.

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