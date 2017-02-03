Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году. Об этом главврач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики" Алексей Балавин сообщил в рамках пресс-конференции 3 февраля.



По его словам, ежегодно 21-23% населения проходит диспансеризацию.



"В прошлом году в регионе обследовалось 600 тысяч человек. В ходе диспансеризации специалистами было выявлено 576 тысяч 311 случаев заболеваний различных органов. Из них впервые выявлено 91,5 тысяч случаев, что составляет 16% от общего числа заболеваний. Примерно столько же заболеваний было и в 2015 году, их количество год от года неуклонно растет в частности из-за совершенствования системы ранней диагностики", - отметил Балавин.



Он также сообщил, что из выявленных злокачественных опухолей первое место по-прежнему занимает рак органов дыхания (26% от общего числа онкозаболеваний) и рак молочной железы (15%).



"В текущем году мы запланировали, что диспансеризацию пройдут 545 тысяч 895 человек (21% от взрослого населения). У нас проблема в том, что, наши пациенты не проявляют настойчивости, чтобы пройти диспансеризацию. Пациенту надо понимать, что если его направили на второй этап, его надо обязательно пройти", – отметил главврач. Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году. Об этом главврач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики" Алексей Балавин сообщил в рамках пресс-конференции 3 февраля.По его словам, ежегодно 21-23% населения проходит диспансеризацию."В прошлом году в регионе обследовалось 600 тысяч человек. В ходе диспансеризации специалистами было выявлено 576 тысяч 311 случаев заболеваний различных органов. Из них впервые выявлено 91,5 тысяч случаев, что составляет 16% от общего числа заболеваний. Примерно столько же заболеваний было и в 2015 году, их количество год от года неуклонно растет в частности из-за совершенствования системы ранней диагностики", - отметил Балавин.Он также сообщил, что из выявленных злокачественных опухолей первое место по-прежнему занимает рак органов дыхания (26% от общего числа онкозаболеваний) и рак молочной железы (15%)."В текущем году мы запланировали, что диспансеризацию пройдут 545 тысяч 895 человек (21% от взрослого населения). У нас проблема в том, что, наши пациенты не проявляют настойчивости, чтобы пройти диспансеризацию. Пациенту надо понимать, что если его направили на второй этап, его надо обязательно пройти", – отметил главврач.

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