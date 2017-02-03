Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2017 18:33  [228] МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания
04 февраля 2017 14:12  [295] Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля
03 февраля 2017 19:32  [358] "РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
03 февраля 2017 18:46  [344] РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
03 февраля 2017 18:20  [433] Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
03 февраля 2017 16:06  [372] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
03 февраля 2017 15:50  [235] Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
03 февраля 2017 15:23  [410] Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
03 февраля 2017 15:08  [698] Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
03 февраля 2017 15:02  [664] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
Общество

Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году

03 февраля 2017 15:50  [235] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году. Об этом главврач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицинской профилактики" Алексей Балавин сообщил в рамках пресс-конференции 3 февраля.

По его словам, ежегодно 21-23% населения проходит диспансеризацию.

"В прошлом году в регионе обследовалось 600 тысяч человек. В ходе диспансеризации специалистами было выявлено 576 тысяч 311 случаев заболеваний различных органов. Из них впервые выявлено 91,5 тысяч случаев, что составляет 16% от общего числа заболеваний. Примерно столько же заболеваний было и в 2015 году, их количество год от года неуклонно растет в частности из-за совершенствования системы ранней диагностики", - отметил Балавин.

Он также сообщил, что из выявленных злокачественных опухолей первое место по-прежнему занимает рак органов дыхания (26% от общего числа онкозаболеваний) и рак молочной железы (15%).

"В текущем году мы запланировали, что диспансеризацию пройдут 545 тысяч 895 человек (21% от взрослого населения). У нас проблема в том, что, наши пациенты не проявляют настойчивости, чтобы пройти диспансеризацию. Пациенту надо понимать, что если его направили на второй этап, его надо обязательно пройти", – отметил главврач.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph