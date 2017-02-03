Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.Согласно информации, уголовное дело поступило в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.Было установлено, что с января 2015 года по июнь 2016 года обвиняемые приобретали у неустановленных лиц алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками на территории РФ. Всего было выявлено 42 436 бутылок общей стоимостью около 8 млн рублей.Приобретенная алкогольная продукция хранилась в складских помещениях на территориях Канавинского и Сормовского районов города, а позже перевозилась в торговые павильоны с целью дальнейшей реализации.В ходе предварительного расследования обвиняемые находились под подпиской о невыезде, вину они признали полностью.