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Происшествия

Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей

03 февраля 2017 15:54  [258] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.

Согласно информации, уголовное дело поступило в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Было установлено, что с января 2015 года по июнь 2016 года обвиняемые приобретали у неустановленных лиц алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками на территории РФ. Всего было выявлено 42 436 бутылок общей стоимостью около 8 млн рублей.

Приобретенная алкогольная продукция хранилась в складских помещениях на территориях Канавинского и Сормовского районов города, а позже перевозилась в торговые павильоны с целью дальнейшей реализации.

В ходе предварительного расследования обвиняемые находились под подпиской о невыезде, вину они признали полностью.

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