Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россельхознадзор пытается через суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли в Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.Уточняется, что исковое заявление от ведомства поступило в Лысковский районный суд 3 февраля.Истец просит взыскать с ответчика ущерб, который тот причинил в результате уничтожения плодородного слоя земли. Это произошло при строительстве водохозяйственных водоемов. Россельхознадзор намерен обязать ответчика направить взыскиваемые средства на рекультивацию нарушенного земельного участка.