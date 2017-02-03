Шесть муниципальных театров в Нижегородской области получат 32,7 млн рублей господдержки в 2017 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Правительство РФ



Господдержку получат следующие учрежедния: "Арзамасский театр драмы", "Дзержинский театр драмы", "Дзержинский театр кукол", "Кстовский театр кукол", "Саровский драматический театр" и театр "Кузнечик" (театр кукол г.Саров). Шесть муниципальных театров в Нижегородской области получат 32,7 млн рублей господдержки в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры региона.Правительство РФ выделило 29,4 млн рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Как сообщили агентству в региональном минкульте, из бюджета региона на эти цели будет выделено еще 3,3 млн рублей.Господдержку получат следующие учрежедния: "Арзамасский театр драмы", "Дзержинский театр драмы", "Дзержинский театр кукол", "Кстовский театр кукол", "Саровский драматический театр" и театр "Кузнечик" (театр кукол г.Саров).

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