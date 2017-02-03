Суд в Семенове Нижегородской области приступил к рассмотрению дела по обвинению в хищении торгпредом более 600 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).



Было установлено, что с июня по октябрь 2016 года он являлся торговым представителем в ООО. Обвиняемый получал от клиента (торговой точки) деньги за поставленный товар, расписывался в накладных за их получение и передавал клиенту квитанцию к приходному кассовому ордеру.



Однако зная, что деньги он должен не позднее следующего дня сдать в кассу организации, обвиняемый вносил в приходный кассовый ордер заведомо ложные сведения, указывая заниженную недостоверную сумму денежных средств, после чего передавал водителю-экспедитору деньги и ордер для их последующей передачи в бухгалтерию, а оставшуюся часть вверенных ему денег присваивал. Был насчитан 21 эпизод. Каждый раз это были разные суммы - от 600 рублей до 65 тысяч рублей.



В результате его преступных действий ООО был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму около 650 тысяч рублей. Обвиняемый вину признал полностью. Семеновский районный суд Нижегородской области приступил к рассмотрению дела по обвинению в хищении торговым представителем более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 3 февраля 2017 года.Согласно информации, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).Было установлено, что с июня по октябрь 2016 года он являлся торговым представителем в ООО. Обвиняемый получал от клиента (торговой точки) деньги за поставленный товар, расписывался в накладных за их получение и передавал клиенту квитанцию к приходному кассовому ордеру.Однако зная, что деньги он должен не позднее следующего дня сдать в кассу организации, обвиняемый вносил в приходный кассовый ордер заведомо ложные сведения, указывая заниженную недостоверную сумму денежных средств, после чего передавал водителю-экспедитору деньги и ордер для их последующей передачи в бухгалтерию, а оставшуюся часть вверенных ему денег присваивал. Был насчитан 21 эпизод. Каждый раз это были разные суммы - от 600 рублей до 65 тысяч рублей.В результате его преступных действий ООО был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму около 650 тысяч рублей. Обвиняемый вину признал полностью.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+