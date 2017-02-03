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Политика

Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года

03 февраля 2017 16:49  [329] Политика
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте горадминистрации.

Срок ликвидации данного муниципального предприятия, согласно размещенной информации, переносится с декабря 2016 года до конца марта 2017 года.

В марте 2016 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что проводит ликвидацию пяти муниципальных учреждений: МКУ "Центр энергогазоэффективности", МП "Муниципальная недвижимость", МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода", МУ "Дирекция единого заказчика Автозаводского района", МП "Управление ЖКХ Автозаводского района".

3 февраля 2017 года в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода НИА "Нижний Новгород" сообщили, что МКУ "Центр энергогазоэффективности" ликвидирован в августе 2016 года. В отношении остальных четырех предприятий срок ликвидации пока не определен. Планов на ликвидацию других муниципальных предприятий города у администрации пока нет.

На вопрос информагентства о том, сколько человек будут сокращены в связи с ликвидацией предприятий, в департаменте сообщили, что штатная численность "Дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества" и "Дирекция единого заказчика" составляет по две единицы.

"В МП "Муниципальная недвижимость" и "Управление жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского района" штатные единицы отсутствуют", - добавили в администрации.

Напомним, в апреле 2015 года действующий на тот момент глава администрации Олег Кондрашов поручил профильным структурным подразделениям рассмотреть возможность ликвидации девяти из 45 муниципальных предприятий города. В марте 2016 года департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации, отвечая на запрос информагентства о том, сохранились ли планы по ликвидации учреждений с избранием нового сити-менеджера Сергея Белова, подтвердил планы насчет пяти учреждений и предприятий.

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