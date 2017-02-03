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Спорт

Организаторы "Лыжни России" открывают свободный доступ к трассе в Нижнем Новгороде с 4 февраля

03 февраля 2017 17:28  [328] Спорт
(Фото: Организаторы Лыжни России)

Фото: Организаторы "Лыжни России"

Организаторы Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" открывают свободный доступ к трассе в Нижнем Новгороде с 4 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы 3 февраля 2017 года.

Сама всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в городе 11 февраля, однако уже сейчас организаторы проложили трассы и их можно посетить с 4 февраля. Длина трасс составляет 2 км и 5 км. Стартовая поляна расположена напротив конечной остановки автобуса N206 "ЖК Окский Берег".

Напомним, что забег "Лыжня России" проводится в стране ежегодно с 1982 года. Сегодня это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта. Юбилейная 35-ая массовая лыжная гонка пройдёт одновременно в 72 регионах России и объединит около 500 тысяч любителей зимних видов спорта. В том числе в Нижнем Новгороде и области в празднике примут участие около десяти тысяч человек.

"Лыжня России" в Нижнем Новгороде в 2017 году впервые пройдет в новом формате массового старта. Все, кто принял решение бежать пять и десять км выйдут на старт одновременно. Ширина стартового створа составит 150 м, и, таким образом, сможет вместить всех участников.

Помимо классических забегов на 5 и 10 км, в рамках спортивной программы в Нижнем Новгороде также планируется забег почетных гостей на 2018 м. Этот забег будет посвящен предстоящему мундиалю. Также планируется командный семейный забег, где участвуют дети с родителями (команда от трёх человек) и брендированный забег (забег нижегородских компаний).

Организаторы также сообщают, что посетивших праздник ожидает парковка на 1 000 мест, бесплатный горячий чай "Тесс", традиционно полевая кухня, прокат лыж.

Кроме того, запланирована развлекательная программа: выступление артистов, конкурсы с подарками, анимация для детей.

Помимо этого, предполагаются спортивные состязания для детей от четырех до 16 лет и организация элементов тимбилдинга. Так же в инвентаре аниматоров имеются надувные ПВХ-фигуры, такие как "Биг бол", "Кони", "Ракеты" и т.д., с которыми можно проводить эстафеты.

Организаторы сообщают, что для доставки участников 11 февраля будет предоставлен трансфер "Щербинки-2" - "Окский берег" и обратно с 09:00 до 15:00.

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