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Бизнес

НАЗ "Сокол" будет выполнять около половины работ по изготовлению истребителей МиГ-35, - РСК

03 февраля 2017 17:43  [390] Бизнес
Истребитель МиГ-35 (Фото: ОАК)

Истребитель МиГ-35

Фото: ОАК

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (ПАО, филиал РСК "МиГ") будет выполнять около половины работ по изготовлению истребителей МиГ-35. Об этом генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко сообщил журналистам 3 февраля 2017 года.

"Сокол" примерно в такой же пропорции будет делать этот самолет, как мы делали самолет для ВМС Индии и как мы сделали по опытно-конструкторским работам", - отметил Тарасенко. Он пояснил, что в зоне ответственности завода "Сокол" окажется агрегатное производство. Сборка же будет осуществляться в Луховицах (производственный комплекс №1 - филиал РСК "МиГ", Московская область). "После этого - облетка и сдача заказчику. Примерно 50% трудоемкости от изготовления самолета", - подчеркнул он.

Тарасенко добавил, что для изготовления истребителя при условии долгосрочных контрактов корпорация осуществит переоснащение и завода "Сокол", и других производственных площадок.

Напомним, о том, что завод "Сокол" будет участвовать в производстве истребителей нового поколения МиГ-35, стало известно в августе 2014 года.

В феврале 2016 года сообщалось, что РСК "МиГ" ожидает подписания серийного контракта с российскими ВС на поставку самолетов МиГ-35 до конца 2016 года.

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