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Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Ирина Березина найдена живой

03 февраля 2017 09:18  [185] Происшествия
Ирина Березина (Фото: ПСО Волонтер)

Ирина Березина

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавшая в Нижнем Новгороде Ирина Березина найдена живой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 2 февраля 2017 года.

Информация о том, где пропадала женщина, и при каких обстоятельствах была обнаружена, не раскрывается.

Напомним, 44-летняя Ирина Березина уехала на заработки из г. Павлово в Нижний Новгород. Последний раз выходила на связь 31 декабря 2016 года. Волонтеры подключились к ее поискам 29 января.

Также напомним, что продолжаются поиски 17-летней беременной нижегородки Вики Красильниковой, пропавшей 22 января.

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