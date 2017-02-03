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Общество

РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года

03 февраля 2017 18:46  [344] Общество
Пожар в ДК им.Орджоникидзе (Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области)

Пожар в ДК им.Орджоникидзе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) АО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" планирует завершить ремонт пострадавшего от пожара здания дома культуры (ДК) им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года. Об этом гендиректор корпорации Илья Тарасенко сообщил журналистам 3 февраля 2017 года.

ДК им. Орджоникидзе является объектом социальной сферы ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиала РСК "МиГ", поэтому корпорация взяла на себя обязательства по ремонту здания.

Как сообщил Илья Тарасенко, РСК "МиГ" приняла решение полностью восстановить здание ДК и уже профинансировала ремонт, однако в настоящее время из-за морозов в связи с особенностями технологического процесса работы не ведутся. "После зимы работы сразу будут завершены. Они уже полностью профинансированы", - сказал Илья Тарасенко.

Напомним, при пожаре в ДК Орджоникидзе 22 ноября 2016 года пострадала директор Ирина Пантелина, она получила ожоги 7% тела. Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае.

Отмечалось, что кружки, размещавшиеся в ДК им. Орджоникидзе, примет дом культуры "Буревестник". Также помещения в трех школах была готова предоставить администрация Нижнего Новгорода.

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