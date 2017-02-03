"РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года Общество

Нижегородская ГЭС Фото: РусГидро



Это обусловлено вторым этапом реконструкции участка автодорожного моста, проходящего по сооружениям гидроэлектростанции, которая является филиалом "РусГидро". Реверсивное движение начнется с 6 февраля и завершится в декабре текущего года.



Как сообщает пресс-служба, за год на автодорожном полотне планируется реконструировать 215 метров. В соответствии с графиком работ в феврале-июле 2017 года подрядчик намерен выполнить реконструкцию полосы со стороны Горьковского водохранилища с демонтажем старых конструкций, бетонированием опорных частей, сборкой новых пролетных строений и последующим асфальтированием. С июля по декабрь 2017 года аналогичный объем работ планируется осуществить на второй полосе перехода. По данным пресс-службы, работы будут вестись в круглосуточном режиме.



"Кратковременные полные остановки движения будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом. Об изменениях графика движения будет сообщаться на официальном







СПРАВКА:

Необходимость реконструкции автодорожного полотна Нижегородской ГЭС вызвана его техническим состоянием. Изначально проект строительства Нижегородской гидростанции предполагал лишь служебный проезд по автодорожному переходу, однако сейчас это постоянно действующая переправа через Волгу с суммарным грузопотоком до 10 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях, возрастающим в выходные дни дачного сезона. Инвестиции в реконструкцию всего моста оцениваются примерно в 500 млн рублей. ПАО "РусГидро" вводит реверсивное движение на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЭС 3 февраля.Это обусловлено вторым этапом реконструкции участка автодорожного моста, проходящего по сооружениям гидроэлектростанции, которая является филиалом "РусГидро". Реверсивное движение начнется с 6 февраля и завершится в декабре текущего года.Как сообщает пресс-служба, за год на автодорожном полотне планируется реконструировать 215 метров. В соответствии с графиком работ в феврале-июле 2017 года подрядчик намерен выполнить реконструкцию полосы со стороны Горьковского водохранилища с демонтажем старых конструкций, бетонированием опорных частей, сборкой новых пролетных строений и последующим асфальтированием. С июля по декабрь 2017 года аналогичный объем работ планируется осуществить на второй полосе перехода. По данным пресс-службы, работы будут вестись в круглосуточном режиме."Кратковременные полные остановки движения будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом. Об изменениях графика движения будет сообщаться на официальном сайте РусГидро", - поясняет пресс-служба. Напомним , что реконструкция моста, примыкающего к Нижегородской ГЭС, началась 7 июля 2016 года. За полгода подрядчик обновил первый 50-метровый участок моста. Тогда компания также вводила реверсивное движение на автодорожном полотне, а иногда и полностью приостанавливала движение транспорта по ночам на ремонтируемых участках.СПРАВКА:Необходимость реконструкции автодорожного полотна Нижегородской ГЭС вызвана его техническим состоянием. Изначально проект строительства Нижегородской гидростанции предполагал лишь служебный проезд по автодорожному переходу, однако сейчас это постоянно действующая переправа через Волгу с суммарным грузопотоком до 10 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях, возрастающим в выходные дни дачного сезона. Инвестиции в реконструкцию всего моста оцениваются примерно в 500 млн рублей.

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