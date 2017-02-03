Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2017 18:33  [230] МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания
04 февраля 2017 14:12  [295] Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля
03 февраля 2017 19:32  [359] "РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
03 февраля 2017 18:46  [344] РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
03 февраля 2017 18:20  [433] Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
03 февраля 2017 16:06  [372] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
03 февраля 2017 15:50  [235] Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
03 февраля 2017 15:23  [410] Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
03 февраля 2017 15:08  [699] Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
03 февраля 2017 15:02  [664] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
Общество

"РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года

03 февраля 2017 19:32  [359] Общество
Нижегородская ГЭС (Фото: РусГидро)

Нижегородская ГЭС

Фото: РусГидро

ПАО "РусГидро" вводит реверсивное движение на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЭС 3 февраля.

Это обусловлено вторым этапом реконструкции участка автодорожного моста, проходящего по сооружениям гидроэлектростанции, которая является филиалом "РусГидро". Реверсивное движение начнется с 6 февраля и завершится в декабре текущего года.

Как сообщает пресс-служба, за год на автодорожном полотне планируется реконструировать 215 метров. В соответствии с графиком работ в феврале-июле 2017 года подрядчик намерен выполнить реконструкцию полосы со стороны Горьковского водохранилища с демонтажем старых конструкций, бетонированием опорных частей, сборкой новых пролетных строений и последующим асфальтированием. С июля по декабрь 2017 года аналогичный объем работ планируется осуществить на второй полосе перехода. По данным пресс-службы, работы будут вестись в круглосуточном режиме.

"Кратковременные полные остановки движения будут проводиться в периоды наименьшей загрузки моста транспортом. Об изменениях графика движения будет сообщаться на официальном сайте РусГидро", - поясняет пресс-служба.

Напомним, что реконструкция моста, примыкающего к Нижегородской ГЭС, началась 7 июля 2016 года. За полгода подрядчик обновил первый 50-метровый участок моста. Тогда компания также вводила реверсивное движение на автодорожном полотне, а иногда и полностью приостанавливала движение транспорта по ночам на ремонтируемых участках.

СПРАВКА:
Необходимость реконструкции автодорожного полотна Нижегородской ГЭС вызвана его техническим состоянием. Изначально проект строительства Нижегородской гидростанции предполагал лишь служебный проезд по автодорожному переходу, однако сейчас это постоянно действующая переправа через Волгу с суммарным грузопотоком до 10 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях, возрастающим в выходные дни дачного сезона. Инвестиции в реконструкцию всего моста оцениваются примерно в 500 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph