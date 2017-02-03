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Общество

Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля

04 февраля 2017 14:12  [128] Общество
Ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии будет пребывать в Нижегородском храме в Высоково с 9 февраля по 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии региона.

Согласно информации, ковчег будет находиться в нижегородском соборном храме во имя Живоначальной Троицы, находящемся в поселке Высоково Нижегородского района Нижнего Новгорода и будет доступен для молитвенного поклонения верующих. Эта святыня постоянно хранится в храме в честь Успения Божией Матери, расположенном в городе Бор Нижегородской области.

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Теги:
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