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Происшествия

Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля

04 февраля 2017 14:17  [555] Происшествия
Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о загорании транспортного средства в Ленинском районе поступило в 05:10 в центр управления в кризисных ситуациях. В результате пожара обгорел автобус на площади 16 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, четыре единицы техники.

Как уточнили в ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.

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Теги:
МЧС Пожар
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