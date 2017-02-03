Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля Происшествия

Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Новгороде 4 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.



Согласно информации, сообщение о загорании транспортного средства в Ленинском районе поступило в 05:10 в центр управления в кризисных ситуациях. В результате пожара обгорел автобус на площади 16 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, четыре единицы техники.



Как уточнили в ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.



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