Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух работников "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области Происшествия





В ходе следственных действий следователи изъяли образцы сточных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где погибли люди. Назначены химические экспертизы с целью установления состава изъятых образцов. В рамках расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников предприятия, ответственных за охрану труда на производстве.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух работников "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 4 февраля.В ходе следственных действий следователи изъяли образцы сточных вод и воздуха из помещения станции перекачки, где погибли люди. Назначены химические экспертизы с целью установления состава изъятых образцов. В рамках расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников предприятия, ответственных за охрану труда на производстве. Напомним , что два работника погибли на "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области 1 февраля 2017 года.

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