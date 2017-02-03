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Спорт

Саровский лыжник Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Южной Корее 4 февраля

04 февраля 2017 17:29  [204] Спорт
Саровский лыжник Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Южной Корее 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок РФ.

Согласно информации, соревнования проходят в Пхенчане (Южная Корея).

Спортсмен из Сарова Нижегородской области преодолел 30-километровую дистанцию (15 километров классическим ходом и 15 километров свободным стилем) за 1 час 18 минут 49,6 секунды. Следом за ним финишировал норвежец Даниэль Сток с показателем (+22,5 секунды), третьим стал также спортсмен из Норвегии Матиас Рундгрин, финишировавший с результатом (+42,1 секунды).

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