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Происшествия

Две бани сгорели в Нижегородской области в ночь на 5 февраля

05 февраля 2017 11:00  [332] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две бани сгорели в Нижегородской области в ночь на 5 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, первый случай был зарегистрирован в 00:25 - в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании бани в п. Линда г.о. г. Бор. В результате сгорела кровля бани на площади 63 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от МЧС: девять человек и три единицы техники.

А в 05:26 стало известно о возгорании бани в Сергаче. Там обгорели стены и потолок внутри бани на площади 15 кв. м. Пожар тушили семь человек и две единицы техники.

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