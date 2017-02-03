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Культура и отдых

Фестиваль "Арзамасский валенок – 2017" пройдет в Нижегородской области 11 февраля

05 февраля 2017 14:33  [173] Культура и отдых
Фестиваль "Арзамасский валенок – 2017" пройдет в Нижегородской области 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство промышленности, торговли и предпринимательства области.

Согласно информации, фестиваль пройдет в поселке Выездное Арзамасского района. В программе - мастер-классы по валянию и художественному оформлению сувенирного валенка, выставка-продажа валяных изделий, конкурсы на лучшее изделие из войлока и обед из традиционных русских блюд.

"Внимание туристов привлекут конкурс дизайнерских валенок "От Волги до Амура валенки – предмет гламура" и роспись уникального двухметрового валенка – символа фестиваля. Также запланированы разнообразные командные игры: боулинг валенком, прыжки в валенках и веселые старты в валенках", - говорится в сообщении.

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