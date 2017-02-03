МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возможное увеличение количества техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания с 6 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в этот день в регионе ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7°. Температура воздуха ночью составит -17…-22°, при прояснениях до -27°, днем -13…-18°."В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования", - говорится в сообщении.